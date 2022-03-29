Російські музиканти Монеточка та Noize MC дадуть концерти Голосу світу в Ризі (Латвія) та Вільнюсі (Литва). Гроші підуть на допомогу Україні.

Концерт у Ризі запланований на 7 квітня, у Вільнюсі – 10 квітня. Стартова ціна входу €20, максимальна – €50. Також можна внести пожертвування – від €5 до €100.

Також на сайті заходу артисти оприлюднили своє звернення, в якому заявили, що виступають проти жахливої ​​та безчесної війни, яку розв’язала російська влада проти України.

– Ми вважаємо своїм обов’язком не лише відкрито заявляти про свою незгоду, а й допомагати тим, чиє життя було перекреслене війною. Ми проводимо серію спільних благодійних концертів Voices of Peace, щоб зібрати кошти для медичної, продовольчої, правозахисної та іншої гуманітарної допомоги мирним жителям України.

Усі гроші від продажу квитків та пожертвування, зібрані під час концертів, будуть перераховані до благодійних фондів.

Багато російських артистів, які не бояться висловлювати особисту позицію, висловили підтримку Україні та закликали керівництво Росії зупинити вбивства мирних жителів. Хто з російських артистів виступив проти дій Путіна – читайте на Фактах ICTV.