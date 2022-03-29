Российские музыканты Монеточка и Noize MC дадут концерты Голоса мира в Риге (Латвия) и Вильнюсе (Литва). Деньги пойдут на помощь Украине.

Концерт в Риге запланирован на 7 апреля, в Вильнюсе — 10 апреля. Стартовая цена входа €20, максимальная — €50. Также можно внести пожертвования — от €5 до €100.

Также на сайте мероприятия артисты обнародовали свое обращение, в котором заявили, что выступают против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины.

— Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной. Мы проводим серию совместных благотворительных концертов Voices of Peace, чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и прочей гуманитарной помощи мирным жителям Украины.

Все деньги от продажи билетов и пожертвования, собранные во время концертов, будут перечислены в благотворительные фонды.

Многие русские артисты, которые не боятся высказывать личную позицию, выразили поддержку Украине и призвали руководство России остановить убийства мирных жителей. Кто из российских артистов выступил против действий Путина — читайте на Фактах ICTV.