Легендарна українська письменниця Ліна Костенко розповіла, що може зупинити російських окупантів, які напали на Україну.

Літературознавець наголосила, що тепер терпіти не може громадян РФ.

– Це ж імперія давня-давня. Це народ невільний, народ інерційний. Не питайте мене про це. Я дуже добре знаю, що таке – росіяни. Я не хочу нічого поганого говорити про росіян. Я ніколи не відчувала жодного поганого почуття до жодного народу, а тепер росіян терпіти не можу, – зазначила Костенко.

Каже, усі 30 років незалежності України знала, що Росія нападе на Україну. Письменниця передбачала це ще у своєму першому прозовому романі Записки українського божевільного. Персонаж твору знав, що одного разу наша країна прокинеться іншою, як і сталося 24 лютого.

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Зізнається, коли під Києвом були бої, вона продовжувала писати книги.

– Я ставлюся до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені ці бомби о 4.00, вони звичні з дитинства. Зараз я знову почула ці страшні бомби, але не злякалася і жодного разу не пішла до укриття. Думала, уб’є, так уб’є. Перший місяць не дуже писалося, а потім взяла себе до рук, – зазначила Ліна.

Зазначимо, що 14 липня Ліна Костенко стала кавалером Ордену Почесного легіону. Цієї честі вона була удостоєна в посольстві Французької Республіки у Києві.