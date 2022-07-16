Легендарная украинская писательница Лина Костенко рассказала, что может остановить российских оккупантов, которые напали на Украину.

Литературовед подчеркнула, что теперь терпеть не может граждан РФ.

— Это же империя давняя-древняя. Это народ несвободный, народ инерционный. Не спрашивайте меня об этом. Я очень хорошо знаю, что такое – русские. Я не хочу ничего плохого говорить о россиянах. Я никогда не испытывала ни одного плохого чувства ни к одному народа, а теперь россиян терпеть не могу, — отметила Костенко.

Говорит, все 30 лет независимости Украины знала, что Россия нападет на Украину. Писательница предвидела это еще в своем первом прозаическом романе Записки украинского сумасшедшего. Персонаж произведения знал, что однажды наша страна проснется другой, как и случилось 24 февраля.

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Признается, когда под Киевом были бои, ей удавалось писать книги.

— Я отношусь к поколению, которое пережило Вторую мировую войну, и мне эти бомбы в 4.00, мне они привычны с детства. Сейчас я вновь услышала эти страшные бомбы, но не испугалась и ни разу не пошла в укрытия. Думала, убьет, так убьет. Первый месяц не очень писалось, а потом взяла себя в руки, — отметила Лина.

Отметим, что 14 июля Лина Костенко стала кавалером Ордена Почетного легиона. Этой чести она была удостоена в посольстве Французской Республики в Киеве.