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Це надзвичайно цінно: керівник ОП Єрмак подякував Джолі за візит до Львова

6 Травня 2022, 15:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Андрій Єрмак, Анджеліна Джолі
Джерело: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у режимі відеоконференції поспілкувався з голлівудською акторкою та послом доброї волі ООН у справах біженців Анджеліною Джолі.

Він подякував зірці за її нещодавній візит в Україну, який надихнув багатьох українців, а також привернув увагу українських і світових медіа.

– Усі, кого ви зустріли, були дуже щасливі. Це надзвичайно цінно, коли така натхненна людина, як ви, спілкується з тими, кому зараз важко, ділиться з ними своєю енергією та почуттями, – сказав Єрмак.

Водночас Анджеліна Джолі подякувала за сприяння в організації та супроводі її поїздки до Львова. Акторка була зворушена спілкуванням з українцями і волонтерами.

– Я глибоко віддана тому, щоб допомогти їм у будь-який можливий для мене спосіб, особливо дітям. Я зроблю все можливе для дітей у вашій країні, – запевнила акторка.

Андрій Єрмак, Анджеліна Джолі

Андрій Єрмак і Анджеліна Джолі обговорили необхідність вирішення проблем, з якими стикаються українські діти через війну.

За словами акторки, вона готова взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу. Її також дуже турбує доля дітей, які залишилися без опіки та перебувають на тимчасово окупованих територіях або були депортовані.

Крім цього, керівник Офісу президента запросив Анджеліну Джолі знову відвідати Україну.

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Анджеліна Джолі, Андрій Єрмак
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