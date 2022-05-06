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Это очень ценно: руководитель ОП Ермак поблагодарил Джоли за визит во Львов

6 мая 2022, 15:11
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Андрій Єрмак, Анджеліна Джолі
Источник: Офис президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в режиме видеоконференции пообщался с голливудской актрисой и послом доброй воли ООН по делам беженцев Анджелиной Джоли.

Он поблагодарил звезду за ее недавний визит в Украину, который вдохновил многих украинцев, а также привлек внимание украинских и мировых медиа.

– Все, кого вы встретили, были очень счастливы. Это очень ценно, когда такой воодушевленный человек, как вы, общается с теми, кому сейчас тяжело, делится с ними своей энергией и чувствами, — сказал Ермак.

В то же время Анджелина Джоли поблагодарила за содействие в организации и сопровождении ее поездки во Львов. Актриса была тронута общением с украинцами и волонтерами.

— Я глубоко предана тому, чтобы помочь им любым возможным для меня способом, особенно детям. Я сделаю все возможное для детей в вашей стране, – заверила актриса.

Андрій Єрмак, Анджеліна Джолі

Андрей Ермак и Анджелина Джоли обсудили необходимость решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны.

По словам актрисы, она готова взаимодействовать с ответственными лицами и структурами, чтобы надлежащим образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь. Ее также очень беспокоит судьба детей, которые остались без попечения и находятся на временно оккупированных территориях или были депортированы.

Кроме того, руководитель Офиса Президента пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину.

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Анджелина Джоли, Андрій Єрмак
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