Украинская певица и фронтмен группы Onuka Ната Жижченко рассказала о музыкальном творчестве во время войны и восстановлении родного Чернигова.

Артистка призналась, что благодаря ее виртуальному выступлению в Торонто, фонду Це моє місто удалось собрать средства на антидроновую пушку для украинских защитников.

– Я никогда не верила, что социальные связи могут так работать. Мы сейчас делаем невозможное. Последняя наша инициатива – это мое виртуальное выступление в Торонто. Мы объединили канадских организаторов с фондом Це моє місто, и благодаря донатам от билетов, которые были куплены, у нас теперь есть возможность купить антидроновую пушку. Это устройство, которое стоит примерно €15 тыс. и может сбивать дрон врага. Это очень высокотехнологичное и действенное оружие, – рассказала певица.

В настоящее время группа Onuka работает над записью новой песни, премьера которой состоится уже в мае. А летом коллектив отправится в благотворительный тур по Соединенным Штатам Америки.

Ната призналась, что после победы хочет переехать из Киева в родной Чернигов для того, чтобы заниматься восстановлением города, реконструкцией усадьбы дедушки и бабушки, а также открытием музея.

– Я вижу, сколько делают украинские музыканты и это, конечно, вдохновляет. Думаю, что сила искусства в этом ракурсе просто бесценна. Но я поняла, что главной целью моей жизни после победы будет все же переезд в Чернигов, доведение до финализации реконструкции усадьбы дедушки и бабушки, открытие музея-электория, у меня уже полностью готова идея. Восстановление города станет основной частью моей занятости, кроме гастролей и туров. Это то, чем я сейчас живу и о чем мечтаю. Я думаю, что сейчас это и есть мое предназначение, — добавила Ната Жижченко.