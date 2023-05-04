Співачка Оля Полякова потрапила в скандал через фото з “хорошими росіянами”.

В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому постала в компанії своєї подруги, журналістки та блогерки Ніки Білоцерківської, і разом із російським опозиціонером Олександром Невзоровим.

В описі до знімка Полякова розповіла, що разом вони провели благодійний вечір, зібравши гроші на допомогу Україні.

– Благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Олександра Невзорова Походження геніальності і фашизму. Зібрано гроші на дві карети швидкої допомоги для парамедиків! Усім дякую дуже, – написала Оля.

Користувачі мережі не оцінили такий крок Полякової, зазначивши, що “хороших росіян” просто не існує.

“Хороших росіян” не було і не буде! Запам’ятайте це назавжди!

Це фіаско.

Я не розумію, скільки можна тягнути росіян у наш інфопростір! Ще й прикривати це все патріотизмом і благодійністю!

З “хорошими росіянами” фоткатися норм, коли вже другий рік війни йде? Ось тобі й моральні цінності та принципи, їх немає…

Їхня національність – це вже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям. Фу, просто фу. Немає цьому вчинку виправдання…

Знову “хороші росіяни”, як ви задовбали. До 24.02.2022 для Олі війни не було, вона об’єднувала наш культурний простір кокошниками, шльопанцями і Кіркоровим. Після прозріння все одно їй подавай росіян.

Ну це треш… Ольго, ви робите багато добрих справ, і величезна вам подяка, але чому ви продовжуєте тягнути цих людей у наш інфопростір? – обурюються користувачі мережі в коментарях під фото.

Відреагували на цю зустріч і колеги Полякової. Продюсер Михайло Ясинський розмістив у себе фото Олі з “хорошими росіянами”, наголосивши, що разом вони зробили добру справу, зібравши €100 тис.

Зі свого боку журналістка Аліна Доротюк жахнулася від цієї новини. У Facebook вона зазначила, що деякі публічні особи і лідери думок не усвідомлюють своєї відповідальності за дії, які транслюють на свою багатомільйонну аудиторію.

Доротюк наголосила, що не хоче ні чути, ні бачити будь-якої ідеї до примирення з “хорошими росіянами”. Оскільки вся РФ та її громадяни мають понести відповідальність за геноцид цілої нації, який відбувається щодня.

До слова, у червні 2022 року Оля Полякова попросила український паспорт для Білоцерковської у президента Володимира Зеленського. Тоді у Ніки був день народження і артистка сказала, що це було б найкращим подарунком.

Нагадаємо, саме журналістка прихистила співачку та її сім’ю у Франції на тлі повномасштабного вторгнення.