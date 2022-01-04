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Це дуже дорого: організатор про виступ Сердючки на Новий рік в ОАЕ

4 Січня 2022, 12:46
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Це дуже дорого: організатор про виступ Сердючки на Новий рік в ОАЕ

На Новий рік українська артистка Вєрка Сердючка дала концерт на закритому заході Big Art Festival в ОАЕ.

Організатор заходу Максим Берін розповів, що домовитися з артисткою було складно. Останнім часом Сєрдючка рідко виступає.

– Домовлятися, чесно зізнаюся, довелося за півтора року до цієї дати. Оскільки я вважаю, це моя особиста думка, на Новий рік краще, ніж Вєрка Сердючка, артиста вигадати неможливо, – зазначив Берін.

За його словами, він не вперше співпрацює із Сердючкою.

– Гості – мега задоволені. Варто Андрієві зі своїм великим колективом, величезним оркестром із більш ніж 22 осіб вийти на сцену, людей з танцполу не забрати, – наголосив Маким Берін.

Організатор не зізнався, скільки точно заплатив Вєрці Сердєчці, проте зазначив: Це дуже дорого!

За деякими даними, за годинний концерт Сердєчка бере близько 4,3 млн грн. Проте зазвичай на Новий рік зірки піднімають прайс на 20-50%.

Квитки на захід, де виступала артистка, вартували €2-3 тис.

Джерело: StarHit

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