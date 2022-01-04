Это очень дорого: организатор о выступлении Сердючки на Новый год в ОАЭ

На Новый год украинская артистка Верка Сердючка дала концерт на закрытом мероприятии Big Art Festival в ОАЭ.

Организатор мероприятия Максим Берин рассказал, что договорится с артисткой было сложно. В последнее время Сердючка редко выступает.

— Договариваться, честно признаюсь, пришлось за полтора года до этой даты. Поскольку я считаю, это мое личное мнение, на Новый год лучше Верки Сердючки артиста придумать невозможно, — отметил Берин.

По его словам, он не в первый раз сотрудничает с Сердючкой.

— Гости – мегадовольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать, — подчеркнул Маким Берин.

Организатор не признался, сколько точно заплатил Верке Сердючке, однако отметил: Это очень дорого!

По некоторым данным, за часовой концерт Сердючка берет около 4,3 млн грн. Однако обычно на Новый год звезды поднимают прайс на 20-50%.

Билеты на мероприятие, где выступала артистка, стоили €2-3 тыс.

Источник: StarHit