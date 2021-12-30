Украинская певица Надя Дорофеева решила подвести итоги 2021 года и поделиться самыми яркими и запоминающими моментами с поклонниками. Некоторые моменты из жизни артистка не рассказывала ранее.

Так, в Instagram-stories Надя вспомнила достижения своей сольной карьеры — много новых песен, выход любимого трека A tebe, съемки в различных шоу, первый альбом Dofamin. После этого певица призналась, что у нее началась звездная болезнь, однако прошла ли она, Дорофеева не уточнила.

Также Надя вспомнила, как на одном из концертом спалила волосы.

— Это был кошмар. Я нигде это не рассказывала, но на одном из концертов мое лицо и волосы попали в огонь, — рассказала артистка.

Она подчеркнула, что волосы лечит до сих пор.

Также Надя рассказала, что в 2021 году случилось то, к чему она долго стремилась — ее первый сольный концерт.

Вспомнила Дорофеева и о избиении танцора со своего балета — Евгения Гончаренко, который потом более двух недель пробыл в коме. Певица сообщила, что скоро парень вновь вернется в их команду.

Напомним, что в 2021 году Надя Дорофеева впервые показала шрам и рассказала об операции на груди. Тогда свой пост звезда посвятила Дню без бюстгальтера, который отмечают 13 октября.

Певица призналась, что четыре года назад в ее жизни случилась фиброаденома и операция по ее удалению.