Соавтор и режиссер шоу Орел и Решка Евгений Синельников, находившийся в плену российских войск в собственном доме в Буче, впервые вышел на связь.

– Мы живы, все хорошо. Все хорошо, насколько это возможно. Мы все живы, мы вырвались благодаря зеленому коридору. Мы в безопасности. Эти две недели были настоящим адом, – сказал он.

Со слезами на глазах Синельников вспомнил о встрече с врагом в собственном доме, а также признался, что во время эвакуации просил сына закрыть глаза. Потому что наблюдать разрушенные многоэтажки и тела погибших прямо на земле тяжело даже взрослому.

Сейчас режиссер проехал почти всю Украину и признается, что поражен сплоченностью и поддержкой нашего народа.

— Прямо на трассе раздают горячую еду и одежду, психологически поддерживают друг друга. Это то, чем мы победим. Они воюют с Украиной, а победят украинцы, – добавил режиссер.

Отдельное видео Синельников записал для россиян.

— Буду говорить по-русски, чтобы в эрефии поняли. Ну что, “русские друзья”… Фу, как это вульгарно! Ну что, россияне, уже начинаете понимать, что Украина и Россия – это не одна страна, и россияне с украинцами – это не один народ? Потому что украинцы свободны. В нашем гимне мы поем: “Душу и тело мы положим за нашу свободу”. А вы – терпилы, вы – рабы. Если раньше вам за рабство платили хорошие деньги, то сейчас и машины кончатся, и деньги закончатся. Вы так и останетесь рабами, а мы выстоим. Украина выстоит, – добавил он.

Утром 9 марта стало известно, что Евгений Синельников с 9-летним сыном и пятью детьми находится в окружении российских солдат в Буче.

От обстрелов Синельников прятался в подвале недостроенного дома. На его глазах путинские войска выпустили ракету по дому соседей.

После более чем недели пребывания в заложниках Синельникову удалось эвакуироваться из Бучи.