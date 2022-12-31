Украинский певец Виталий Козловский признался, что роман с ведущей Раминой Эсхакзай был просто пиар-ходом. Примечательно, что инициатором слухов о романе был не он.

— Это очень длинная история, и она больше нужна была Рамине. Нет дыма без огня. Сейчас ложь не интересна и не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть, — признался Козловский в интервью Олегу Борисову.

Артист добавил, что сейчас они прекратили общение, но он получает поддержку от Рамины во время релиза новых песен. Как оказалось, ведущая следит за творчеством Козловского.

Что касается отношений, сам музыкант отметил, что огонь между ними действительно был.

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— В принципе, она всегда говорила, что это фиктивная история, но между нами был огонь. Я должен отметить, что он был, — заявил Виталий.

Раньше Козловский отказался комментировать отношения с Раминой. В феврале 2021 года он заявил, что не может об этом говорить, чтобы не дискредитировать этого человека.

Напомним, что впервые об их отношениях заговорили еще в 2016 году, а уже в 2017-м Виталий даже сделал Рамине предложение. Однако уже спустя несколько месяцев Эсхакзай покинула Козловского.