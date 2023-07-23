Американський співак Дрейк розповів, чому досі не одружився. Артист заявив, що не зможе дати своїй майбутній коханій сталість.

Про це артист розповів під час одного з нещодавніх подкастів.

– Я не знаю. Думаю, з часом я одружуся. Насправді я не думаю, що можу запропонувати комусь те, що він шукає – наприклад, сталість. Я думаю, що моє життя, моя робота – це мій пріоритет, – додав Дрейк.

Артист натякнув, що зараз у нього не той етап життя, щоб заводити серйозні стосунки та створювати сім’ю.

– Я не хочу одружуватися, тому що не хочу нікого розчаровувати, і я не аміш. Найімовірніше, я одружуся не на знаменитості, – сказав він.

Артист додав, що хоче бачити в людині індивідуальність, а не просто відому людину.

Втім, деякі зірки наважуються на створення сім’ї вже зі значним життєвим досвідом за спиною – 54-річна актриса Рене Зеллвегер виходить заміж. Багато хто її може пам’ятати за головною роллю у фільмі Щоденник Бріджит Джонс.