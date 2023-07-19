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Зірка фільму Щоденник Бріджит Джонс Рене Зеллвегер виходить заміж

19 Липня 2023, 17:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рене Зеллвегер
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Рене Зеллвегер виходить заміж. Зірка фільму Щоденник Бріджит Джонс таємно заручилася і готується до весілля.

Обранцем 54-річної акторки став 44-річний британський телеведучий Ант Анстед.

– Рене й Ант тримають свої плани в таємниці, вони не планують гучного публічного оголошення. Вона говорила своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля, все буде дуже стримано. Її стосунки з Анстедом дуже міцні, вони шалено закохані й не можуть дочекатися, щоб одружитися, – сказало близьке до пари джерело.

Акторка та ведучий почали зустрічатися 2021 року. Рене вже була одружена з музикантом Кенні Чесні. Їхній шлюб тривав чотири місяці, в 2005-му вони розлучилися.

Також Зеллвегер колись була заручена з актором Джимом Керрі, зустрічалася з музикантом Джеком Вайтом і актором Бредлі Купером. Дітей у неї немає.

У свою чергу, Ант Анстед був двічі одружений і має трьох дітей.

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Джерело
The Sun
Теги
актриса Весілля
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