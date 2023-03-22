Французька стрічка Таксі, що поєднує в собі елементи комедії, бойовика і детектива, стала одним із найкасовіших європейських фільмів. Франшиза складається з п’яти частин, які виходили впродовж 1998-2018 років.

Перші три частини стали найуспішнішими і найпопулярнішими. У головних ролях знялися Самі Насері та Фредерік Діфенталь. Напевно, кожен із нас бачив хоча б одну частину французької стрічки, а тому знає – де знімали фільм Таксі та якому авто віддає перевагу головний герой Даніель.

Факти ICTV пропонують вам пройти тест – чи знаєте ви, як знімали фільм Таксі, де це робили та яка автівка була в головного героя, який настільки любить швидкість, що звільняється з попередньої роботи, щоб стати таксистом.

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Не засмучуйтеся, якщо невдало пройшли тест. Це чудовий привід освіжити пам’ять і подивитися серію фільмів на вихідних.