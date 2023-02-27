Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Кіно та серіали

Як добре ти знаєш Рейчел Грін із Друзів? Тест

27 Лютого 2023, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рэйчел Грин

Одним із культових серіалів 1990-х, який залишається популярним донині, є Друзі. На той час він став своєрідним феноменом, а більшість фанатів знають подробиці сюжету досконало.

Одна з головних героїнь – Рейчел Грін, роль якої зіграла Дженніфер Еністон. Багато подій у серіалі крутяться саме навколо неї, а тому справжні шанувальники точно знають, де працювала Рейчел, скільки їй років, у якій серії вона розійшлася з Россом і коли почала зустрічатися з Джо.

Факти ICTV підготували тест для справжніх фанатів серіалу, щоб ви змогли перевірити, наскільки добре знаєте Рейчел Грін із Друзів. Можливо, багато чого вже забулося, а тому ви вирішите переглянути ситком ще раз.

Зараз дивляться

 

Перша серія американського ситкому вийшла в 1994 році. Загалом серіал складається з 10 епізодів, останній було знято у 2004-му.

У стрічці розповідається про життя шістьох друзів. Дії здебільшого розгортаються на Мангеттені (Нью-Йорк).

Варто зазначити, що навесні 2021 року на відеосервісі HBO Max вийшов спецвипуск Друзів за участю всіх головних акторів оригінального шоу.

Читайте також:
Дженніфер ЕністонЇх дивився кожен: як добре ви знаєте фільми з Дженніфер Еністон (тест)

Теги
Дженіфер Еністон Друзі Тест
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь