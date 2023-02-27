Одним із культових серіалів 1990-х, який залишається популярним донині, є Друзі. На той час він став своєрідним феноменом, а більшість фанатів знають подробиці сюжету досконало.

Одна з головних героїнь – Рейчел Грін, роль якої зіграла Дженніфер Еністон. Багато подій у серіалі крутяться саме навколо неї, а тому справжні шанувальники точно знають, де працювала Рейчел, скільки їй років, у якій серії вона розійшлася з Россом і коли почала зустрічатися з Джо.

Факти ICTV підготували тест для справжніх фанатів серіалу, щоб ви змогли перевірити, наскільки добре знаєте Рейчел Грін із Друзів. Можливо, багато чого вже забулося, а тому ви вирішите переглянути ситком ще раз.

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Перша серія американського ситкому вийшла в 1994 році. Загалом серіал складається з 10 епізодів, останній було знято у 2004-му.

У стрічці розповідається про життя шістьох друзів. Дії здебільшого розгортаються на Мангеттені (Нью-Йорк).

Варто зазначити, що навесні 2021 року на відеосервісі HBO Max вийшов спецвипуск Друзів за участю всіх головних акторів оригінального шоу.