Французская лента Такси, сочетающая в себе элементы комедии, боевика и детектива, стала одним из самых кассовых европейских фильмов. Франшиза состоит из пяти частей, которые выходили на протяжении 1998-2018 годов.

Первые три части стали самыми успешными и популярными. В главных ролях снялись Сами Насери и Фредерик Дифенталь. Наверняка каждый из нас видел хотя бы одну часть французской ленты, а потому знает — где снимали фильм Такси и какому авто отдает предпочтение главный герой Даниэль.

Факты ICTV предлагают вам пройти тест — знаете ли вы, как снимали фильм Такси, где это делали и какая машина была у главного героя, который настолько любит скорость, что увольняется с предыдущей работы, чтобы стать таксистом.

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Не расстраивайтесь, если неудачно прошли тест. Это прекрасный повод освежить память и посмотреть серию фильмов на выходных.