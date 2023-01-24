Блогерка Даша Квіткова розповіла, яка в неї наразі вага.
В Instagram-stories вона вирішила провести рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось із підписників поцікавився параметрами Даші, запитавши її зріст і вагу.
– На сьогоднішній день 165 см, 49 кілограм, – коротко написала Даша.
Зараз дивляться
Півтора роки тому Квіткова народила сина Лева. Тоді вона сильно погладшала – на понад 30 кілограм і важила 83.
В інтерв’ю Маші Єфросиніній Даша зізналася, що схильна до набору ваги, проте, незважаючи на це, їй вдалося скинути 32 кілограми.
За словами блогерки, в цьому їй допомогли дієтолог та ендокринолог, оскільки саме вони виявили у Квіткової гормональний розлад та прибрали з її раціону м’ясо та рибу. Також свою роль зіграли нерви і стрес.
Читайте також:Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.