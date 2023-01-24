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Після 83 кілограмів: Даша Квіткова назвала свою вагу

24 Січня 2023, 17:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова розповіла, яка в неї наразі вага.

В Instagram-stories вона вирішила провести рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось із підписників поцікавився параметрами Даші, запитавши її зріст і вагу.

– На сьогоднішній день 165 см, 49 кілограм, – коротко написала Даша.

Даша Квиткова рост и вес

Зараз дивляться

Півтора роки тому Квіткова народила сина Лева. Тоді вона сильно погладшала – на понад 30 кілограм і важила 83.

Даша Квиткова вес после родов

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Даша зізналася, що схильна до набору ваги, проте, незважаючи на це, їй вдалося скинути 32 кілограми.

За словами блогерки, в цьому їй допомогли дієтолог та ендокринолог, оскільки саме вони виявили у Квіткової гормональний розлад та прибрали з її раціону м’ясо та рибу. Також свою роль зіграли нерви і стрес.

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