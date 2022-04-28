Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал о нуждах украинской армии и работе своего волонтерского штаба.

Он отметил, что в настоящее время в фонд поступает огромное количество запросов от Сил специальных операций.

— Они имеют более изощренные задачи и требуют для этого соответствующих технических средств, которые достаточно дорогостоящи. Например, приборы ничего видения – это от $8 тыс. за единицу. Второе – это БПЛА-комплексы, которых катастрофически не хватает, так как отечественные производители эвакуировали свои производства и только сейчас приступают к возобновлению серийного производства, к конвейеру. Пока возникла эта пауза, мы скупали все, что можно и нельзя, – рассказал Притула.

По словам Притулы, транспорт остается одним из самых неотложных и болезненных запросов украинской армии.

В то же время телеведущий констатировал, что отмена нулевой пошлины на ввоз машин никак не отразится на работе фонда, поскольку у него есть репутация, значительно упрощающая коммуникацию на границе.

– То, что Кабмин снял пошлину – это было добро для всех волонтеров, которые тащили машины для наших защитников. Нашему войску сейчас нужны тысячи разноплановых автомобилей. И я просил бы оставить эту возможность для верифицированной волонтерской среды, чтобы они могли и дальше пользоваться этим. Те, кто пытается под шумок завозить автомобили для собственных нужд или какой-либо коммерции — они точно своими очередями не должны мешать волонтерам завозить то, что те скупают за границей, — добавил он.

С продолжением войны экономический ресурс людей, делающих донаты для украинской армии, начинает иссякать. Но Притула, имеющий опыт волонтерства, смог это предвидеть.

— Мы с коллегами-волонтерами смогли диверсифицировать определенным образом поступающие нам финансовые потоки. Еще в марте мы зафрахтовали и законтрактовали достаточно большое количество помощи, которая приходит сейчас, в апреле, и будет приходить в мае, и даже в июне. Мы понимали, что война – это долгоиграющая пластинка, и что донаты будут спадать, и нам на тот момент, когда оно просядет, нужно иметь какое-то усиление. Занимаемся определенной диверсификацией, и сейчас больше начинаем работать с бизнесом, особенно с IT-средой и теми, кто занимается криптовалютами. У меня в штабе где-то четверть всех закупок происходит криптой, – добавил Сергей Притула.