У дев’ятому випуску шоу Україна має талант виступила повітряна гімнастка-самоучка Олена Демчук.

Дівчині вдалося здивувати суддів та глядачів. Вона виконала складні трюки та отримала три заповітні Так.

Вона народилася в сім’ї спортсменів і, відповідно, у дитинстві хотіла бути схожою на маму з татом, тож ходила на батути. Потім був каучук та акробатика. Після школи Олена вступила на хореографа. Працювала танцівницею у багатьох проектах.

У свої 26 років дівчина почала серйозно займатись повітряною акробатикою. Каже, що дуже круто почувала себе на висоті – у своїй тарілці. Хоча спочатку було страшно, але Олена навчилася довіряти своїм рукам.

Наразі Олена викладає і дітям, і дорослим, серед яких є як професіонали, так і любителі.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот. Ведучий – Григорій Решетник.

Варто зазначити, що сьогодні, 18 грудня, стануть відомі фіналісти шоу Україна має талант. Переможець стане відомий наступної суботи, 25 грудня.