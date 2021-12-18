В девятом выпуске шоу Україна має талант выступила воздушная гимнастка-самоучка Елена Демчук.

Девушке удалось удивить судей и зрителей. Она исполнила сложные трюки и получила три заветных Да.

Она родилась в семье спортсменов и, соответственно, в детстве хотела быть похожей на маму с папой, поэтому ходила на батуты. Потом был каучук и акробатика. После школы Лена поступила на хореографа. Работала танцовщицей во многих проектах.

В свои 26 лет девушка начала серьезно заниматься воздушной акробатикой. Говорит, что очень круто чувствовала себя на высоте — в своей тарелке. Хотя поначалу было страшно, но Лена научилась доверять своим рукам.

Сейчас Лена преподает и детям, и взрослым, среди которых есть как профессионалы, так и любители.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот. Ведущий — Григорий Решетник.

Стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, станут известны финалисты шоу Україна має талант. Победитель станет известен в следующую субботу, 25 декабря.