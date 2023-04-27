Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк і музикант Сергій Жадан випустили пісню під назвою Правда. Через повномасштабне вторгнення реліз треку було перенесено більш ніж на рік.

Пісня може стати основною в майбутньому альбомі гурту Бумбокс. Відомо, що Правда також стала частиною саундтрека військової драми Мирний-21, реліз відбувся в лютому 2023 року. Щоправда, у стрічці музика була у виконанні оркестру, тому впізнати її було важко.

– Текст писався ще до війни – створив кілька рядків про людину, яка об’єднана небом і морем. Слова зайшли Андрію, який їх і заспівав. Ми зв’язалися, я дописав текст, Хливнюк написав свій шматок. Ми з ним довго сперечалися, бо він перфекціоніст – і це цікаво. Він пропустив увесь текст через себе, тож тепер ця пісня чутлива і чесна, – заявив Жадан.

Сам музикант із Бумбокс заявив, що в ліриці йому з Сергієм було просто, чого не скажеш про роботу на студії.

14 квітня Віталій Козловський і Світлана Тарабарова випустили пісню Струни, яку присвятили загиблим на війні захисникам України. Примітно, що кліп для пісні знімали ще під час вагітності Тарабарової, коли вона була на останньому місяці очікування дитини.