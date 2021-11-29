Американська актриса Ліндсі Лохан оголосила про заручини зі своїм коханим Бадером Шаммасом.

Акторка в Instagram опублікувала серію знімків зі своїм обранцем. На знімках можна побачити обручку з великим діамантом на лівій руці.

– Моє кохання, моє життя, моя сім’я, моє майбутнє, – написала Ліндсі Лохан.

Що відомо про Бадера Шаммаса

Бадер не публічна людина, далека від шоу-бізнесу, тому інформації про нього в мережі не так багато.

Він навчався в Університеті Тампи та Університеті Південної Флориди, де вивчав машинобудування та фінанси. У профілі Бадера на LinkedIn йдеться, що він три роки вже працює у підрозділі міжнародного управління капіталом Credit Suisse у Дубаї на посаді помічника віце-президента. До цього він працював у сфері управління капіталом в ОАЕ та Кувейті.

За попередніми даними, Ліндсі зустрічається з Бадером з початку 2020 року. До цього пара своїх стосунки не афішувала. Однак Лохан останнім часом часто відвідувала ОАЕ.

– Він надійний хлопець. Він не актор, він не працює в індустрії розваг, він управляє фондами багатих людей у ​​банку Credit Suisse, – розповів інсайдер таблоїду The Sun.

Що відомо про особисте життя Ліндсі Лохан

Раніше Ліндсі не була одружена, проте мала романи як з жінками, так і з чоловіками. Вона зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамом, спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном, діджеєм Самантою Ронсон.

У 2016 році її нареченим був російський мільйонер із Лондона Єгор Тарабасов. Проте їхні стосунки обернулися скандалом, оскільки актриса звинуватила мільйонера у жорстокому поводженні. Тарабасов, зі свого боку, звинуватив Лохан у крадіжці великої суми.

Крім того, для Лохан стала цілим випробуванням її нарко- та алкозалежність. Через це сильно постраждало здоров’я актриси та її кар’єра.

Проте 2021 рік для неї став більш ніж успішним. У травні стало відомо, що Лохан отримає головну роль у різдвяній романтичній комедії Netflix.