Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец рассказала, что сама предложила дочери Марии пожить отдельно, когда ей было 15 лет.

В интервью программе Экзамен звезда призналась, что это решение далось ей не просто. После рождения двойни, семье Елене Кравец пришлось переехать из частного дома в квартиру в Киеве, где было мало места.

Тогда актриса предложила дочери пожить в отдельной квартире, поскольку так ей будет удобнее ходить в школу и общаться с друзьями.

– Я подумала, что это вопрос логистики и общения с друзьями. У нас родились два гнома (ред. – двойняшки), и я же не ей их родила, и она не обязана ухаживать за ними и помогать нам. Это были не ее заботы. Она не должна нам помогать, – рассказала Елена Кравец.

Актриса призналась, что ее муж Сергей Кравец был против этой идеи. Но Елена продумала все до мелочей и уговорила его.

– Папа крутил у виска и был против. А я ему: Над ней будут жить наши друзья, под ней живут ее подруги – я знаю их маму. Там все тылы прикрыты, двор под охраной, подъезд под охраной. Я прикрыла со всех сторон, – делится актриса.

Впоследствии мама одноклассницы Маши узнала про идею Кравец и предложила двум девочкам пожить в их квартире, поскольку они собрались переезжать в загородный дом.