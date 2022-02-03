Президент CNN Worldwide Джефф Цукер подав у відставку з посади.

Він написав заяву про своє звільнення після того, як стало відомо про його роман із колегою. Разом вони пропрацювали понад 20 років.

– Мене запитали про стосунки за згодою з моєю найближчою колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що стосунки розвивалися останніми роками. Від мене вимагалося розкрити їх, коли вони почалися, але я цього не зробив. Я був не правий. В результаті я йду у відставку, – сказав Джефф.

Цукер не назвав імені колеги, проте нею виявилася Елісон Голласт – виконавча віце-президент та директорка з маркетингу CNN. Жінка продовжила роботу на телеканалі.

Коли Джефф приєднався до CNN, Голласт була однією з перших його співробітниць.

– Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами понад 20 років. Нещодавно наші стосунки змінилися під час пандемії. Я жалкую, що ми не розкрили це у потрібний час. Я неймовірно пишаюся тим, що працюю на CNN, і з нетерпінням чекаю на продовження тієї чудової роботи, яку ми робимо щодня, – заявила Елісон.

Цукер і Голласт давно розлучилися зі своїми другими половинками. Чутки про те, що їхні робочі стосунки переросли в романтичні, вже давно є предметом спекуляцій.

Варто зазначити, що Джеффу загрожувало звільнення, якби він добровільно не пішов у відставку.

Згідно з довідником зі стандартів ділової поведінки транснаціональної медіакорпорації WarnerMedia, до якої належить CNN, романтичні стосунки заборонені не лише між керівниками та підлеглими, а й з колегами. Якщо вони все ж таки виникли, то негайно потрібно повідомити у відділ кадрів.