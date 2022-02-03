Президент CNN Worldwide Джефф Цукер подал в отставку со своей должности.

Он написал заявление о своем уходе после того, как стало известно о его романе с коллегой. Вместе они проработали более 20 лет.

— Меня спросили об отношениях по обоюдному согласию с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что отношения развивались в последние годы. От меня требовалось раскрыть их, когда они начались, но я этого не сделал. Я был неправ. В результате я ухожу в отставку, — сказал Джефф.

Цукер не назвал имени коллеги, однако ею оказалась Элисон Голласт — исполнительный вице-президент и директор по маркетингу CNN. Женщина продолжила работу на телеканале.

Когда Джефф присоединился к CNN, Голласт была одной из первых его сотрудниц.

— Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились во время пандемии. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время. Я невероятно горжусь тем, что работаю на CNN, и с нетерпением жду продолжения той замечательной работы, которую мы делаем каждый день, — заявила Элисон.

Цукер и Голласт давно развелись со своими вторыми половинками. Слухи о том, что их рабочие отношения переросли в романтические, уже давно являются предметом спекуляций.

Стоит отметить, что Джеффу грозило увольнение, если бы он добровольно не ушел в отставку.

Согласно справочнику по стандартам делового поведения транснациональной медиакорпорации WarnerMedia, к которой принадлежит CNN, романтические отношения запрещены не только между руководителями и подчиненными, но и с коллегами. Если они все же возникли, то немедленно нужно сообщить в отдел кадров.