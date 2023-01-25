Співачка Аліна Паш показала архівне фото із президентом України Володимиром Зеленським у день його народження та розповіла, як вони познайомилися.

Перша зустріч артистки з лідером нашої країни відбулася ще в липні 2010 року на 20 річницю весілля її батьків. Саме в той період вона разом із ними приїхала до Києва, щоб вступати до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Аліні тоді було 17 років.

– 21 липня ми зробили м’ясо по-капітанськи у близьких друзів, які прихистили нас під час моїх іспитів. Так сталося, що ці друзі були сусідами та друзями родини Зеленських і запросили їх на святкування. Там я вперше і побачила того, кого бачила до цього лише в телевізорі, і харизма якого мені дуже подобалася, – згадує Паш.

Каже, одразу ж подумала, що вони світлі та добрі люди. Тоді Аліна попросила у Зеленського автограф – єдиний в її житті. Він побажав їй перемог, популярності, слави, а головне настрою та миті удачі.

Зараз дивляться – Через роки дивлюся з повагою та розумію, що це перше почуття щирості збереглося досі. Тепер це наш президент і перша леді, за яких мені гордо. І окрім привітань хочу сказати вам дякую. Дякую, що даруєте надію та світло мільйонам українців… Уявити не могла, що вдруге побачу вас на Майдані 2019-го, – сказала артистка. Читайте також: Найкращий президент у світі: як українські зірки вітають Зеленського з днем народження

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