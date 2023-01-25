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Найкращий президент у світі: як українські зірки вітають Зеленського з днем народження

25 Січня 2023, 12:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Найкращий президент у світі: як українські зірки вітають Зеленського з днем народження

25 січня – день народження Президента України Володимира Зеленського. Сьогодні глава держави відзначає своє 45-річчя. І хоча свято припадає на війну, українські зірки не прогавили моменту, щоб побажати лідерові країни успіхів, щастя та здоров’я.

Привітання зірок із днем народження Володимира Зеленського – далі у матеріалі.

Президента привітала акторка Наталка Денисенко. Вона побажала йому ще багато років життя, здоров’я та перемоги, а також назвала його найкращим президентом у світі.

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Наталка Денисенко

Телеведуча Леся Нікітюк також приєдналася до привітань. Артистка назвала президента крутим та опублікувала його фото.

Музикант Сергій Бабкін багато побажав президенту в Instagram, доповнивши свої думки фотографією.

– З днем народження, дорогий президенте! Здоров’я Вам та Вашій чудовій родині! Всім серцем пишаємося Вами! Справжній! Порядний! Міцний! Ви людина з великої літери! Бережіть себе, будь ласка, тому що Ви бережете всіх нас! З вірою у Вас, з вірою у нашу загальну перемогу! – заявив Бабкін.

Дружина Анатолія Анатоліча Юлія Бойко також привітала Зеленського із важливим днем, і закликала його берегти себе.

До привітань приєднався і ведучий Андрій Бєдняков. Він заявив, що пишається президентом, а його якості допомагають привернути увагу до нас усього світу.

– Я дуже хочу, щоб на фініш ми прийшли першими, – додав Андрій.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво побажав Зеленському здоров’я, а також попросив його берегти себе.

– Ви наш великий символ, завдяки якому ми продовжуємо боротися – додав кулінар.

Оля Полякова зазначила, що зараз Володимир Зеленський не той, з яким вона має багато смішних фото. Сьогодні президент взяв на себе величезну відповідальність.

– Дорогий Володимире Олександровичу – будьте обов’язково здоровим, сильним, і дай Вам Бог сили і волі зробити те, що зробить Вас і нас знову щасливими та легкими! Разом до перемоги! – додала артистка.

Дружина артиста Дмитра Монатіка Ірина також привітала главу держави із 45-річчям.

– З днем народження, пане президенте! Вітаємо Вас та Вашу неймовірну родину! Спасибі за все! Бажаємо міцного здоров’я та перемоги, – заявила Ірина.

Співачка Ольга Цибульська оригінально привітала президента, порівнявши його із попередніми главами України.

Зеленська також привітала президента зі святом. Вона побажала чоловікові міцного здоров’я.

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