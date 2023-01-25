Певица Алина Паш показала архивное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским в день его рождения и рассказала, как они познакомились.

Первая встреча артистки с лидером нашей страны состоялась еще в июле 2010 года на 20 годовщину свадьбы ее родителей. Именно в тот период она вместе с ними приехала в Киев, чтобы поступать в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. Алине тогда было 17 лет.

— 21 июля мы сделали мясо по-капитански у близких друзей, которые приютили нас во время моих экзаменов. Так случилось, что эти друзья были соседями и друзьями семьи Зеленских, и пригласили их на празднование. Там я впервые и увидела того, кого видела до этого только в телевизоре, и харизма которого мне очень нравилась, — вспоминает Паш.

Говорит, сразу же подумала, что они светлые и добрые люди. Тогда Алина попросила у Зеленского автограф — единственный в ее жизни. Он пожелал ей побед, популярности, славы, а главное настроения и мгновений удачи.

Сейчас смотрят — Через годы смотрю с уважением и понимаю, что это первое чувство искренности сохранилось до сих пор. Теперь это наши президент и первая леди, за которых мне гордо. И кроме поздравлений хочу сказать вам спасибо. Спасибо, что дарите надежду и свет миллионам украинцев… Представить себе не могла, что во второй раз увижу вас на Майдане в 2019-м, — сказала артистка. Читайте также: Лучший президент в мире: как украинские звезды поздравляют Зеленского с днем рождения

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