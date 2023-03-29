Американська співачка Бейонсе та компанія Adidas змушені припинити співпрацю. Усе через низькі продажі лінії одягу зірки Ivy Park.

Партнерство завершиться після того, як компанія випустить товари з колекції, що залишилися, оскільки вони вже заплановані. Варто зазначити, що продажі бренду Ivy Park впали більш ніж на 50% у 2022 році та становили близько $40 млн, що виявилося нижчим за внутрішні прогнози Adidas – $250 млн.

Судячи зі звітів, колекція Бейонсе втрачає гроші для Adidas, сама співачка отримує близько $20 млн щорічної компенсації. Контракт між компанією та артисткою був підписаний в 2019 році.

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Незважаючи на це, Бейонсе зараз працює з іншими партнерами у сфері моди. Нещодавно вона представила колекцію, розроблену у співпраці з французьким будинком розкоші Balmain.