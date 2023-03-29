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Персони

Из-за низких продаж: Adidas и Бейонсе прекращают сотрудничество

29 марта 2023, 08:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Бейонсе
Источник: Getty Images

Американская певица Бейонсе и компания Adidas вынуждены прекратить сотрудничество. Все из-за низких продаж линии одежды звезды Ivy Park.

Партнерство завершится после того, как компания выпустит оставшиеся товары из коллекции, поскольку они уже запланированы. Стоит отметить, что продажи бренда Ivy Park  упали более чем на 50% в 2022 году и составили около $40 млн, что оказалось ниже внутренних прогнозов Adidas — $250 млн.

Судя по отчетам, коллекция Бейонсе теряет деньги для Adidas, сама певица получает около $20 млн ежегодной компенсации. Контракт между компанией и артисткой был подписан в 2019 году.

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Несмотря на это, Бейонсе сейчас работает с другими партнерами в сфере моды. Недавно она представила коллекцию, разработанную в сотрудничестве с французским домом роскоши Balmain.

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Источник
The Wall Street Journal
Теги
Adidas Бейонсе
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