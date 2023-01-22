Американська співачка Бейонсе відіграла перший концерт із 2018 року. Зірка виступила на відкритті готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Програма тривала 70 хвилин, за цей час перед глядачами Бейонсе постала у трьох вбраннях. Одне із них – від українського дизайнера Frolov.

Напівпрозорий образ із глибоким декольте був виконаний у рожевому кольорі та прикрашений камінням. Сукня підкреслювала фігуру артистки, а колготки імітували панчохи.

Зараз дивляться Також на співачці були високі рукавички та аксесуари. Варто зазначити, що гостям заходу заборонили знімати виступ Бейонсе, попросивши скласти телефони у прозорі пакети. Готель Atlantis The Royal є одним з найдорожчих дубайських комплексів. Бейонсе отримала за свій виступ там $24 млн. Також на відкритті був чоловік співачки Джей Зі, акторка Ребел Вілсон, модель Кендалл Дженнер та багато інших селебриті. Читайте також: Маленька копія: 10-річна донька Бейонсе вразила схожістю з мамою

Джерело TMZ

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