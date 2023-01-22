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Глибоке декольте та колготки-панчохи: Бейонсе виступила у Дубаї в сукні від українського бренду

22 Січня 2023, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бейонсе
Джерело: Getty Images

Американська співачка Бейонсе відіграла перший концерт із 2018 року. Зірка виступила на відкритті готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Програма тривала 70 хвилин, за цей час перед глядачами Бейонсе постала у трьох вбраннях. Одне із них – від українського дизайнера Frolov.

Напівпрозорий образ із глибоким декольте був виконаний у рожевому кольорі та прикрашений камінням. Сукня підкреслювала фігуру артистки, а колготки імітували панчохи.

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Також на співачці були високі рукавички та аксесуари.

Бейонсе

Варто зазначити, що гостям заходу заборонили знімати виступ Бейонсе, попросивши скласти телефони у прозорі пакети.

Готель Atlantis The Royal є одним з найдорожчих дубайських комплексів. Бейонсе отримала за свій виступ там $24 млн. Також на відкритті був чоловік співачки Джей Зі, акторка Ребел Вілсон, модель Кендалл Дженнер та багато інших селебриті.

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Джерело
TMZ
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Бейонсе
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