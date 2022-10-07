Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Кім Кардаш’ян обмоталася ременями на голе тіло і лягла в бруд

7 Жовтня 2022, 15:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кім Кардаш’ян обмоталася ременями на голе тіло і лягла в бруд
Джерело: Depositphotos

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знялася на бруді в сукні будинку моди Balenciaga.

На знімках артистка постала без білизни в наряді з ременів. Позувала вона лежачи на грязі. Саме в ній потопали моделі на показі Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі. Однак Кім потрапити туди не змогла.

– Коли я не змогла прийти на шоу, шоу прийшло до мене, – написала під фото Кім.

Очевидно, креативний директор бренду Демна Гвасалія надіслав подарунок Кардаш’ян додому. Свій образ вона доповнила в’єтнамками на підборах і сонцезахисними окулярами.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що показ Balenciaga пройшов 2 жовтня. Шоу відкрив ексчоловік Кім, репер Каньє Вест.

Читайте також:
Кім Кардаш'ян$1,26 млн штрафу за рекламу криптовалюти: Кім Кардаш’ян поплатилася за пост у Instagram

Теги
Balenciaga Кім Кардаш’ян
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь