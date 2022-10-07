Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знялася на бруді в сукні будинку моди Balenciaga.

На знімках артистка постала без білизни в наряді з ременів. Позувала вона лежачи на грязі. Саме в ній потопали моделі на показі Balenciaga в рамках Тижня моди в Парижі. Однак Кім потрапити туди не змогла.

– Коли я не змогла прийти на шоу, шоу прийшло до мене, – написала під фото Кім.

Очевидно, креативний директор бренду Демна Гвасалія надіслав подарунок Кардаш’ян додому. Свій образ вона доповнила в’єтнамками на підборах і сонцезахисними окулярами.

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Варто зазначити, що показ Balenciaga пройшов 2 жовтня. Шоу відкрив ексчоловік Кім, репер Каньє Вест.