Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян платит за повышенную безопасность своих детей в частной школе. Такое решение модель приняла после того, как ее экс-супруг, рэпер Канье Уэст раскрыл название учебного заведения в своих социальных сетях.

Так, рэпер хотел, чтобы наследники посещали его академию Донда и написал на всеобщее обозрение место, в котором они учатся сейчас. Это значит, что любой случайный человек теперь знает, где учатся дети Уэста и Ким.

Кардашьян и Канье, которые расстались в 2021 году после почти семи лет брака, являются родителями девятилетней Норт, шестилетнего Сэйнта, четырехлетней Чикаго и трехлетнего Псалма.

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Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян поплатилась за пост в Instagram. Она получила штраф в размере $1,26 млн за рекламу криптовалюты.

Все из-за того, что Ким не указала, что публикация була проспонсирована. Звезда была вынуждена заявить публике, что получила за пост $250 тыс.