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Через 7 років: Metallica анонсувала вихід свого нового 12-го альбому

29 Листопада 2022, 16:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Metallica
Джерело: Depositphotos

Американський метал-гурт Metallica анонсував вихід нового альбому 72 Seasons через сім років після останнього виходу повноцінного релізу.

72 Seasons – стане 12-ю платівкою на рахунку легендарного гурту. До альбому увійдуть 12 треків, один із яких Metallica вже презентувала, а саме композицію Lux Æterna.

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Загальна тривалість альбому 77 хвилин. Реліз відбудеться вже навесні – 14 квітня 2023 року.

Альбом продюсували Грег Фідельман, Джеймс Гетфілд та Ларс Ульріх. Після прем’єри альбому колектив вирушить у світове турне.

Зазначимо, гурт Metallica виступає проти війни в Україні. Ще в червні колектив передав нашій країні $1 млн. У цю суму увійшов внесок самих музикантів – вони віддали зароблені $500 тис.

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Metallica Музичний альбом
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