Британський рок-гурт Arctic Monkeys випустив новий альбом вперше за чотири роки. Він отримав назву The Car.

Альбом складається з 10 треків, загальна тривалість яких майже 40 хвилин. Варто зазначити, що The Car продовжує напрямок, заданий попереднім релізом Tranquility Base Hotel & Casino, який був випущений в 2018 році.

Продюсером платівки виступив Джеймс Форд – давній соратник Arctic Monkeys.

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Про вихід свого сьомого альбому Arctic Monkeys анонсували ще в серпні.

Колектив сформувався в 2002 році. Перша їхня платівка, випущена в 2006 році, стала самим швидко продаваним дебютним альбомом в історії Великої Британії.