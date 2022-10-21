Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Arctic Monkeys представили довгоочікуваний альбом The Car

21 Жовтня 2022, 18:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Arctic Monkeys представили довгоочікуваний альбом The Car
Джерело: Depositphotos

Британський рок-гурт Arctic Monkeys випустив новий альбом вперше за чотири роки. Він отримав назву The Car.

Альбом складається з 10 треків, загальна тривалість яких майже 40 хвилин. Варто зазначити, що The Car продовжує напрямок, заданий попереднім релізом Tranquility Base Hotel & Casino, який був випущений в 2018 році.

Продюсером платівки виступив Джеймс Форд – давній соратник Arctic Monkeys.

Зараз дивляться

Про вихід свого сьомого альбому Arctic Monkeys анонсували ще в серпні.

Колектив сформувався в 2002 році. Перша їхня платівка, випущена в 2006 році, стала самим швидко продаваним дебютним альбомом в історії Великої Британії.

Читайте також:
LatexfaunaLatexfauna презентувала новий альбом Senbernar

Теги
Музичний альбом прем’єра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь