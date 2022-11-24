Голлівудський актор Джонні Депп повернеться до франшизи Пірати Карибського моря у ролі капітана Джека Горобця. Це вже шоста частина, і востаннє актор приміряв на себе капелюх пірата п’ять років тому.

На це вказують пробні знімання, які відбудуться у Великій Британії у лютому.

За словами інсайдерів, робоча назва нової картини про піратів – День на морі.

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– Джонні збирається повернутися в ролі капітана Джека Горобця, і його знімання мають розпочатися на початку лютого у абсолютно секретному місці у Великій Британії. Все поки що знаходиться на початковій стадії, – повідомляють закордонні ЗМІ.

Відомо, що продюсером нового фільму обрали Брюса Гендрікса, який зняв перші три частини франшизи про піратів.

Перші п’ять фільмів зібрали понад $4,12 млрд по всьому світу, а особисто Депп заробив близько $240 млн. Про подробиці сюжету або приблизні дати прем’єри говорити рано.

Нагадаємо, що майбутнє актора у франшизі було поставлене під сумнів на тлі судової справи з колишньою коханою Ембер Герд. Втім, у червні 2022 року він виграв справу і тепер його кар’єра починає поступово відновлюватися.