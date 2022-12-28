Комік Піт Девідсон та актриса Емілі Ратаковскі розійшлися після кількох місяців стосунків. Їхній роман почався в листопаді, і закінчився просто перед Новим роком.

Так, зовсім недавно Девідсона бачили разом з колегою з фільму Тіла, тіла, тіла Чейз Суї Вондерс, а Ратаковскі зняли разом із художником Джеком Гріром.

Інсайдери запевняють, що вони вирішили залишитись друзями, і це влаштовує обидві сторони.

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Розлучення підтвердила і сама Емілі під час участі в одному з подкастів, де вона зізналася, що почала користуватися програмами для знайомств.

Нагадаємо, що це були не перші стосунки Ратаковскі після її розлучення з чоловіком через його зради. Йдеться про шлюб із кінопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом у 2018 році.

Після розлучення у жовтні її застукали за поцілунками з діджеєм Ораціо Ріспо, а в листопаді почалися стосунки з Пітом.

Що стосується Девідсона, то комік вже встиг побувати у стосунках із безліччю відомих жінок – серед останніх була Кім Кардаш’ян та Аріанна Гранде.