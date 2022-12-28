Комик Пит Дэвидсон и актриса Эмили Ратаковски расстались после нескольких месяцев отношений. Их роман начался в ноябре, и закончился прямо перед Новым годом.

Так, совсем недавно Дэвидсона видели вместе со своей коллегой по фильму Тела, тела, тела Чейз Суи Уондерс, а Ратаковски засняли вместе с художником Джеком Гриром.

Инсайдеры уверяют, что они решили остаться друзьями, и это устраивает обе стороны.

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Расставание подтвердила и сама Эмили во время участия в одном из подкастов, где она призналась, что начала пользоваться приложениями для знакомств.

Напомним, что это были не первые отношения Ратаковски после ее развода с мужем из-за его измен. Речь идет о браке с кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом, который начался еще в 2018 году.

После развода в октябре ее застукали за поцелуями с диджеем Орацио Риспо, а в ноябре начались отношения с Питом.

Что касается Дэвидсона, то комик уже успел побывать в отношениях с множеством известных женщин — среди последних была Ким Кардашьян и Арианна Гранде.