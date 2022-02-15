Чекаю її повернення з РФ: Камалія зібралася до суду через скандал зі стилісткою

Українська співачка Камалія подає позов до суду на стиліста Софію Невєдому, яка звинуватила її у несплаті гонорару.

За словами артистки, вона з командою провела всі вихідні, розбираючись у ситуації, що склалася.

– Залучити Софію до зйомок кліпу режисеру запропонувала я. Подальшу комунікацію з творчих питань я, звичайно, прямо вела — це нормальна практика. Але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, мене не стосується, – заявила Камалія.

Вона зазначила, що лише затверджує загальний бюджет кліпу, а всіма видатками та виплатами керує продакшн.

Згідно з бюджетом кліпу, гонорар Софії становив $400. Проте у фінальному бюджеті її виплат немає, компанія прибрала її гонорар через погану роботу.

– Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні. З трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один. У день зйомок стилістка Софія запізнилася, – додала Камалія.

Через запізнення стиліста компанії довелося доплачувати за оренду студії, а також персоналу, який там працював.

– Більше того, вона (Софія) пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Проте після закінчення знімального процесу ми дали продакшену додаткові $200 на оплату стиліста. І це плюс до того, що продюсерська компанія виставила нам у рахунку, – додала Камалія.

Артистка наголосила, що Софія може піти до суду проти неї, якщо та впевнена у своїй правоті.

– Якщо суд вирішить, що вона має рацію, то я заплачу. Поки що я дотримуюся своєї позиції: все, що я мала сплатити продакшену, я сплатила. У продакшену до мене питань не повинно бути, – зазначила співачка.

Також вона додала, що швачка Наталія, про яку говорила Софія, не має претензій, зокрема, фінансових.

– Тим часом мої адвокати готують проти Софії Невєдомої позов за фактом наклепу. Щойно вона повернеться з Москви (де зараз перебуває), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій та наклепів проти себе я не потерплю, – додала артистка.

Скандал зі стилістом

11 лютого стилістка Софія Невєдома розповіла, що вже кілька місяців не може отримати гроші за костюми, які вона пошила зі швачкою для зйомок кліпу артистки.

Вона сказала, що гроші їй не віддають з грудня місяця, а вона, мовляв, відпрацювала 12-годинну зміну. Також Софія наголошувала, що не розрахувалися і зі швачкою Наталією (вона вже спростувала цю інформацію).

Як доказ Софія прикріпила скріни листування з Камалією та її менеджером.