Жду ее возвращения из РФ: Камалия собралась в суд из-за скандала со стилисткой

Украинская певица Камалия подает иск в суд на стилиста Софию Неведомую, которая обвинила ее в неуплате гонорара.

По словам артистки, она с командой провела все выходные, разбираясь в ситуации, которая сложилась.

— Привлечь Софию к съемкам клипа режиссеру предложила я. Дальнейшую коммуникацию по творческим вопросам я, конечно, вела напрямую — это нормальная практика. Но все, что касается общего бюджета клипа, куда включены все технические, гонорарные и иные расходы, ко мне отношения не имеет, — заявила Камалия.

Она отметила, что лишь утверждает общий бюджет клипа, а всеми расходами и выплатами заведует продакшн.

Согласно бюджету клипа гонорар Софии составлял $400. Однако в финальном бюджете ее выплат нет, компания убрала ее гонорар из-за плохой работы.

— Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала, — добавила Камалия.

Из-за опоздания стилиста, компании пришлось доплачивать за аренду студии, а также персоналу, который там работал.

— Более того, она (София) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Тем не менее по окончанию съемочного процесса мы дали продакшену дополнительные $200 на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете, — добавила Камалия.

Артистка отметила, что София может пойти в суд против нее, если та уверенна в свое правоте.

— Если суд решит, что она права, то я заплачу. Пока же я придерживаюсь своей позиции: все, что я была должна оплатить продакшену по бюджету, я оплатила. У продакшена ко мне вопросов быть не должно, — отметила певица.

Также она добавила, что швея Наталья, о которой говорила София, не имеет претензий, в частности финансовых.

— Тем временем, мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где на данный момент находится), мы его немедленно подадим. Потому что беспочвенных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю, — добавила артистка.

Скандал со стилистом

11 февраля стилистка София Неведомая рассказала, что уже несколько месяцев не может получить деньги за костюмы, которые она сшила со швеей для съемок клипа артистки.

Она сказала, что деньги ей не отдают с декабря месяца, а она отработала 12-часовую смену. Также София отмечала, что не рассчитались и со швеей Натальей (она уже опровергла эту информацию).

Как доказательство, София прикрепила скрины переписки с Камалией и ее менеджером.