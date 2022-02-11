Камалію звинуватили у невиплаті гонорару: подробиці скандалу та позиція співачки

У мережі набирає обертів скандал, пов’язаний із українською співачкою Камалією. Стилістка Софія Невєдома розповіла, що вже кілька місяців не може отримати гроші за костюми, які вона пошила зі швачкою для зйомок кліпу артистки.

У чому суть звинувачень

В Instagram Софія опублікувала пост допомоги, зазначивши, що не думала, що з нею може таке статися.

– Крім будь-яких несправедливостей у нашій сфері та якихось не покритих розхідників – костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала, аби зробити візуально добре. Мені тепер не віддає гроші Камалія за мою роботу в кліпі, та роботу моєї швачки. І наш втрачений час, – заявила Невєдома.

Вона сказала, що починаючи з 10 грудня відпрацювала 12-годинну зміну, за яку їй віддали лише половину.

– Три місяці не виплачують розхідники за пошиття, переносять його, а також не виплачують і моїй швачці, яка пошила вже два костюми, не спавши ночами. Потім нас ігнорували і зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає і за пошиття також. І що за мій витрачений час не заплатять, бо віддали не вчасно, – продовжила Софія.

Невєдома наголосила, що артистка щомісяця то хворіла, то була на відпочинку, тож із термінами її вини немає.

Як доказ Софія прикріпила скріни листування з Камалією та її менеджером.

Що каже мама Камалії про конфлікт

Інцидент прокоментувала мати Камалії Інна Шмаренкова. Жінка сказала, що стиліст все бреше, а також вона не встигла пошити костюми для кліпу.

– Вона нас кинула. Вона на кліп навіть не встигла нам пошити костюми. Ми все ще чекаємо, коли вона нам пошиє комбінезон, і тоді ми заплатимо. Але її кравчиня захворіла на коронавірус, і вона не встигла зробити нам той комбінезон. Камалія погодилася, що вони потім перероблять концертне вбрання і ми викупимо його в них. Але вони не встигли зробити одяг на кліпи, – пояснила Інна Шмаренкова Сьогодні.

Також Інна сказала, що стилістку та швачку наймав режисер, а вже потім їхній стиліст Женя найняв іншу людину, яка зробила сукню для артистки.

– Ми ні в чому не винні. Вона вирішила на Камалії зробити піар. Камалія нікому в Україні не винна жодної копійки, навпаки, вона свої гроші віддає людям. Софія взагалі не працювала та її навіть на майданчику не було, я навіть не знаю, як таке режисер потерпів. Вона Камалію обдурила, сказала, що приїде на примірку, але не приїхала, – додала співачка.

Як Камалія відреагувала на звинувачення

Сама Камалія опублікувала пост в Instagram, зазначивши, що історія, що склалася, її засмучує.

– Скажу чесно, стрічка новин сьогодні засмучує і мене особисто, і мою команду, і близьких мені людей. Стиліста, з якою я справді співпрацювала наприкінці минулого року на зйомках кліпу, залучив до роботи продакшн, – сказала артистка.

Камалія наголосила, що їй потрібен час, щоб розібратися в ситуації та звинуваченнями, що послідували в її бік. Тільки потім вона зможе дати офіційну відповідь.