Український продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів, де зараз перебуває і чим зайнятий. Шоумен продовжує займатися музикою за межами України.

Потап розповів, де перебуває чим займається

Так, в Instagram Олексій опублікував знімок, на якому позує в аеропорту в білій футболці, чорній шкірянці та сонцезахисних окулярах.

Як виявилося, продюсер полетів до Колумбії, до того ж у подорож він вирушив по роботі – вивчати місцеву культуру і працювати з авторами музичних хітів.

Зараз дивляться

– Лечу в Колумбію, де визначають музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, як-от Shakira, J Balvin, Karol G і Maluma, – лідери світової музичної індустрії, і як продюсер я маю змогу працювати з найкращими авторами над створенням хітів, – заявив Потап.

Користувачі Instagram відреагували на чергову подорож Потапа:

Рідний, давай додому, даси кілька концертів на батьківщині, а то подорожуєш невідомо де.

Вперед до нових звершень, для майбутнього нашої незламної країни.

Роби те, що задумав! У кожного свій шлях і свій фронт.

Дуже цікаво, що це має бути!

Чекаємо на хіти.

Нагадаємо, що нещодавно Потап відреагував на чутки про бажання працювати в Росії. Блогер Богдан Беспалов заявив, що шоумен нібито хоче потрапити на музичний ринок РФ через кар’єру білоруської співачки Б’янки, яку продюсер хоче реанімувати.