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Ждем хиты: Потап улетел в другую страну и рассказал, чем будет заниматься

10 февраля 2024, 18:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Потап
Источник: Потап

Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, где сейчас находится и чем занят. Шоумен продолжает заниматься музыкой за пределами Украины.

Потап рассказал, где находится чем занимается

Так, в Instagram Алексей опубликовал снимок, на котором позирует в аэропорту в белой футболке, черной кожанке и солнцезащитных очках.

Как оказалось, продюсер улетел в Колумбию, причем в путешествие он отправился по работе — изучать местную культуру и работать с авторами музыкальных хитов.

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— Лечу в Колумбию, где определяют музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие, как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — лидеры мировой музыкальной индустрии, и как продюсер я имею возможность работать с лучшими авторами над созданием хитов, — заявил Потап.

Пользователи Instagram отреагировали на очередное путешествие Потапа:

  • Родной, давай домой, дашь несколько концертов на родине, а то путешествуешь неизвестно где.
  • Вперед к новым свершениям, для будущего нашей несокрушимой страны.
  • Делай то, что задумал! У каждого свой путь и свой фронт.
  • Очень интересно, что это должно быть!
  • Ждем хиты.

Напомним, что недавно Потап отреагировал на слухи о желании работать в России. Блогер Богдан Беспалов заявил, что шоумен якобы хочет попасть на музыкальный рынок РФ через карьеру белорусской певицы Бьянки, которую продюсер хочет реанимировать.

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