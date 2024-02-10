Украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, где сейчас находится и чем занят. Шоумен продолжает заниматься музыкой за пределами Украины.
Потап рассказал, где находится чем занимается
Так, в Instagram Алексей опубликовал снимок, на котором позирует в аэропорту в белой футболке, черной кожанке и солнцезащитных очках.
Как оказалось, продюсер улетел в Колумбию, причем в путешествие он отправился по работе — изучать местную культуру и работать с авторами музыкальных хитов.
— Лечу в Колумбию, где определяют музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие, как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — лидеры мировой музыкальной индустрии, и как продюсер я имею возможность работать с лучшими авторами над созданием хитов, — заявил Потап.
Пользователи Instagram отреагировали на очередное путешествие Потапа:
- Родной, давай домой, дашь несколько концертов на родине, а то путешествуешь неизвестно где.
- Вперед к новым свершениям, для будущего нашей несокрушимой страны.
- Делай то, что задумал! У каждого свой путь и свой фронт.
- Очень интересно, что это должно быть!
- Ждем хиты.
Напомним, что недавно Потап отреагировал на слухи о желании работать в России. Блогер Богдан Беспалов заявил, что шоумен якобы хочет попасть на музыкальный рынок РФ через карьеру белорусской певицы Бьянки, которую продюсер хочет реанимировать.