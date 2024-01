Музичний продюсер Потап оприлюднив неоднозначний пост в Instagram, яким спантеличив підписників.

Потап публічно перепросив

В акаунті музиканта з’явилося фото, на якому зображений він і улюблений собака його дружини, співачки Насті Каменських Мімі. Під знімком Потап попросив вибачення, зазначивши, що кожна людина може зробити помилку.

– Ми всі робимо помилки, незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час просити пробачення, знайти правильні слова стає складним випробуванням, як підкорення гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати вибач – нелегко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості та покори, щоб прийняти на себе відповідальність за свої дії, – написав продюсер.

Він додав, що перепросити – це не слабкість, це те, що дає людям силу та показує їхню здатність утримувати здорові стосунки.

Підписників спантеличив такий пост Потапа, багато хто не розуміє, про що конкретно йдеться, проте зазначають, що просити вибачення вміють тільки сильні люди.

Нічого не зрозуміло – чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже складно і не зрозуміло.

Тільки смілива людина може сказати Вибач.

Про що йдеться?

Перед ким вибачаєшся?

Чим ти завинив?

Можу сказати тільки одне – йому дуже важко психологічно і морально! Це страшно дуже! Розриває на частини…

Помилки, як шлях до самовдосконалення, – пишуть користувачі мережі.

До слова, цей пост він додав і в Instagram-stories. Там він супроводив його піснею гурту Blue і Елтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, у якій чоловік вибачається перед коханою. Можливо, Потап просить вибачення у Насті Каменських. Чутки про те, що у подружжя не все гаразд у стосунках ходять уже давно.