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Чекаємо, коли фашизм у РФ впаде: Pet Shop Boys про повномасштабну війну в Україні

19 Травня 2022, 14:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чекаємо, коли фашизм у РФ впаде: Pet Shop Boys про повномасштабну війну в Україні
Джерело: Depositphotos

Британський поп-гурт Pet Shop Boys висловився щодо повномасштабної війни, яку РФ розпочала в Україні наприкінці лютого.

Учасники колективу згадали в Instagram, як у 2009 році розпочали своє світове турне Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Вони зазначили, що багато разів були в Росії і навіть писали композиції на російські теми, проте зараз вони й уявити не можуть, щоб там виступати.

– Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли фашизм у Росії впаде, злочинні політики стануть перед судом, правда буде розказана, сусідні країни не будуть наражатися на загрози чи вторгнення, і народиться нова Росія. Я сподіваюся, що ми все ще будемо поряд, щоб побачити це, – зауважили Pet Shop Boys.

Варто зазначити, що більшість всесвітньо відомих людей та колективів засудили дії РФ. Так, наприклад, переможці Євробачення 2021 – італійський рок-гурт Maneskin скасував концерти в Росії.

Учасники колективу заявили, що вони переживають за український народ і солідарні з ним, тому тур російськими містами скасовується.

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