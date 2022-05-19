Британская поп-группа Pet Shop Boys высказалась относительно полномасштабной войны, которую РФ начала в Украине в конце февраля.

Участники коллектива вспомнили в Instagram, как в 2009 году начали свое мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Они отметили, что много раз были в России и даже писали композиции на российские темы, однако сейчас они и представит себе не могут, чтобы там выступать.

— Мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем рядом, чтобы увидеть это, — отметили Pet Shop Boys.

Стоит отметить, что большинство всемирно известных людей и коллективов осудили действия РФ. Так, например, победители Евровидения 2021 — итальянская рок-группа Maneskin отменила концерты в России.

Участники коллектива заявили, что они переживают за украинский народ и солидарны с ним, поэтому тур по российским городам отменяется.