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Чекала цього дня! Мама Джастіна Бібера відреагувала на вагітність невістки

10 Травня 2024, 13:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мама Джастіна Бібера відреагувала на вагітність Гейлі Бібер
Джерело: Getty Images

Мама канадського співака Джастіна Бібера, письменниця Петті Маллетт відреагувала на те, що незабаром стане бабусею. Дружина її сина, модель Гейлі Бібер вагітна.

Мама Джастіна Бібера відреагувала на вагітність невістки

В Instagram Петті оприлюднила радісне відеозвернення. Вона привітала сина і невістку, зазначивши, що дуже сильно їх любить.

– Я так довго чекала цього дня, і тепер, коли вони розповіли вам про це, я нарешті можу відсвяткувати з вами… Боже мій, я буду бабусею, – радісно сказала Маллетт.

Майбутня бабуся впевнена, Джастін і Гейлі будуть найкращими батьками для майбутнього малюка.

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– Моє серце так наповнене щастям. Яка цікава нова пригода, – зазначила Петті.

Раніше стало відомо, що Джастін Бібер уперше стане батьком. Радісною новиною подружжя поділилося з шанувальниками в Instagram, оприлюднивши фото, на яких Гейлі постала з кругленьким животиком.

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Джастін Бібер
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