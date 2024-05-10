Мама канадського співака Джастіна Бібера, письменниця Петті Маллетт відреагувала на те, що незабаром стане бабусею. Дружина її сина, модель Гейлі Бібер вагітна.

Мама Джастіна Бібера відреагувала на вагітність невістки

В Instagram Петті оприлюднила радісне відеозвернення. Вона привітала сина і невістку, зазначивши, що дуже сильно їх любить.

– Я так довго чекала цього дня, і тепер, коли вони розповіли вам про це, я нарешті можу відсвяткувати з вами… Боже мій, я буду бабусею, – радісно сказала Маллетт.

Майбутня бабуся впевнена, Джастін і Гейлі будуть найкращими батьками для майбутнього малюка.

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– Моє серце так наповнене щастям. Яка цікава нова пригода, – зазначила Петті.

Раніше стало відомо, що Джастін Бібер уперше стане батьком. Радісною новиною подружжя поділилося з шанувальниками в Instagram, оприлюднивши фото, на яких Гейлі постала з кругленьким животиком.