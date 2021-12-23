Через п’ять років: Брітні Спірс анонсувала нову пісню

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно позбулася опіки батька, анонсувала вихід нового треку.

Поп-зірка продемонструвала свій вокал у пості в Instagram.

– Я зрозуміла це сьогодні. Після того, що моя сім’я намагалася зробити зі мною три роки тому. Мені потрібно було для себе самої стати чирлідером, – підписала відео Брітні.

У ролику вона співає у ванній у джинсах із заниженою талією та пурпурному укороченому топі.

За словами 40-річної Спірс, що вона не забула, що вони з нею зробили, і ніколи не забуде.

Співачка також повідомила, що вона працює над новою піснею, але не надала жодних додаткових подробиць.

Востаннє Спірс випускала музику у 2016 році. Тоді вийшов її останній альбом Glory.

Джерело повідомило Page Six минулого місяця, що Спірс рада знову почати займатися музикою, але повернення в індустрію після майже трирічної перерви в роботі не є її головним пріоритетом.